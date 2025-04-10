Москва, 10 апреля, 2025, 22:42 — ИА Регнум. Руководитель международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в случае обострения отношений между Россией и Арменией, вероятно, Армения может исчезнуть как таковая.

Валерий Шарифулин/РИА Новости Маргарита Симоньян

10 апреля в Национальном центре «Россия» стартовал общественно-деловой форум «Евразия — территория традиционных ценностей», посвящённый первой годовщине создания автономной некоммерческой организации «Евразия», которая занимается развитием международного сотрудничества. Симоньян была модератором панельных дискуссий «Новые смыслы для развития евразийского медиапартнёрства».

«Если, не приведи Господь, между Россией и Арменией установятся, ну скажем так, недружелюбные отношения… России, конечно, будет очень грустно. А вот Армении, скорее всего, не будет вообще. Вот в чём ужас», — предположила главред Симоньян в ходе общественно-делового форума.

Напомним, запрет на въезд Маргариты Симоньян в Армению власти республики ввели в октябре 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о намерении страны получить членство в Евросоюзе.

Парламент Армении 26 марта в окончательном чтении принял законопроект о вступлении страны в ЕС. Утверждалось, что это решение принято для развития демократических институтов, повышения общественного благосостояния и укрепления безопасности республики. Вместе с тем объединение пока не направляло республике приглашение для членства.

В начале января правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в ЕС. Армянский премьер-министр Никол Пашинян тогда заявил, что вопрос членства республики в объединении можно решить только путем проведения в стране всенародного референдума.

Позднее, 21 января, спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что республика не намерена выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так как членство в ЕАЭС дает ей определенные экономические выгоды. Он уточнил, что параллельное сотрудничество Армении с ЕАЭС и ЕС «не может быть проблемой».

Замглавы МИД России Михаил Галузин 3 апреля отметил, что находиться сразу в ЕАЭС и ЕС невозможно и потому Армении надо будет решить, где ей лучше быть. Дипломат напомнил, что у членов ЕАЭС равные права, а в ЕС «палочная дисциплина, подчиненная антироссийским нарративам, задаваемым оторвавшимися от реалий брюссельскими бюрократами».