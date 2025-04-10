Вашингтон, 10 апреля, 2025, 22:25 — ИА Регнум. Американский посол на Украине Бриджит Бринк досрочно покинула пост и возвращается домой. Об этом 10 апреля сообщила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

Natacha Pisarenko/AP/TASS Бриджит Бринк

«Она возвращается домой, да. Мы желаем ей всего наилучшего», — ответила дипломат на брифинге.

О причинах отставки в Госдепе не сообщили.

По данным телеканала CBS News, решение об увольнении посол принимала с учётом политических факторов и личных обстоятельств.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года сенат конгресса США единогласно утвердил кандидатуру Бриджит Бринк в качестве нового американского посла на Украине. Тогда её выдвинул экс-глава Белого дома Джо Байден. Вскоре после этого Бринк привели к присяге.

Агентство Reuters 8 апреля информировало, что администрация президента США Дональда Трампа уволила представителя страны в военном комитете НАТО вице-адмирала Военно-морских сил (ВМС) США Шошанну Чатфилд. Один из источников издания связал увольнение с её приверженностью политике разнообразия, равенства и инклюзивности. Чатфилд является одной из немногих женщин-офицеров американских ВМС с тремя звёздами, а также первой женщиной, которая возглавила Военно-морской колледж.