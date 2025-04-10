Вашингтон, 10 апреля, 2025, 22:20 — ИА Регнум. По итогам встречи в Стамбуле, которая состоялась 10 апреля между представителями России и Соединённых Штатов, было принято решение о проведении новой встречи по вопросу банковского обслуживания дипломатических миссий в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Встреча прошла в конструктивной атмосфере, стороны обсудили перспективы проведения нового раунда переговоров в ближайшее время.

«В продолжение конструктивного диалога, начатого на встрече 27 февраля, представители США и России обменялись нотами, чтобы закрепить договорённость о поддержании стабильности банковского обслуживания для двусторонних дипломатических миссий», — говорится в официальном заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры делегаций России и США продолжались около шести часов. Встреча закончилась без заявлений для прессы. Итоги переговоров предполагается подвести позднее по линии внешнеполитических ведомств.

Российскую делегацию на этих переговорах возглавлял посол РФ в США Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Консультации посвятили нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран. Темы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, а также политические вопросы и вопросы безопасности в ходе встречи не затрагивались.

США со временем могут изменить свою политику в переговорах с Россией, 10 апреля заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

27 февраля в Стамбуле состоялись первые переговоры делегаций РФ и США для обсуждения нормализации работы диппредставительств двух стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва видит прогресс в вопросе нормализации работы посольств.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись первые за последние несколько лет переговоры между представителями США и России. Стороны договорились обеспечить скорейшее назначение послов России в США и послов США в России.