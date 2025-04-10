Вашингтон, 10 апреля, 2025, 21:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 10 апреля заявил, что надеется на «относительно скорое» заключение соглашения об урегулировании конфликта на Украине.

AP/TASS Президент США Дональд Трамп

Журналисты спросили Трампа о возможных сроках достижения такого соглашения.

«Мы надеемся, что сумеем сравнительно скоро заключить сделку с Россией и Украиной, чтобы положить конец военным действиям», — ответил президент США.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, президент указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.

Путин также подчёркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине, а не во временном перемирии. Он отмечал, что урегулировать конфликт на Украине необходимо с учётом интересов РФ, искоренив первопричины кризиса.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в ходе телефонного разговора с Трампом Путин поддержал предложение Трампа о 30-дневном моратории Москвы и Киева на удары по объектам энергетики. При этом глава российского государства подчеркнул необходимость обеспечения контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.

В Минобороны РФ отмечали, что Киев нарушает мораторий, ежедневно атакуя энергообъекты России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что соблюдение Россией моратория на удары по энергообъектам демонстрирует её настрой на достижение мира на Украине. Он добавил, что Москва информирует Вашингтон о несоблюдении Киевом соглашения, но со стороны США пока нет реакции.

7 апреля Песков отметил, что Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, но для этого нужно решить несколько вопросов, которые пока висят в воздухе. Он подчеркнул, что киевский режим не способен контролировать действия экстремистских и националистических подразделений и, кроме того, планирует продолжать милитаризацию.