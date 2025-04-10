Москва, 10 апреля, 2025, 22:14 — ИА Регнум. В России стартовала ежегодная акция «Красная гвоздика» благотворительного фонда «Память поколений», которая направлена на помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом 10 апреля рассказали в пресс-службе фонда.

Александр Кряжев/РИА Новости

Акция пройдёт в 83 регионах РФ в десятый раз. Она продлится до 22 июня. Пожертвования на центральных улицах, массовых мероприятиях и городских праздниках будут собирать волонтёры Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», участники федеральной программы по развитию «серебряного» добровольчества «Молоды душой», а также волонтёры фонда «Память поколений».

В благодарность за пожертвования участникам акции будут выдавать значки в виде красной гвоздики. Собранные средства направят на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

Ежегодно участниками акции становятся жители десятков регионов России. В 2024 году в рамках мероприятия удалось собрать более 204 млн рублей. Эта сумма стала рекордной за всю историю «Красной гвоздики». Средства были направлены на покупку протезов для ветеранов, слуховых аппаратов, электрических колясок, оплату операций, курсов реабилитации и других медицинских нужд.

В Удмуртской Республике в Доме Дружбы народов проходит научно-практическая конференция «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: взгляд из ХХI века (к 80-летию Победы)», где волонтёры Победы организовали точку акции. В этот же день точки проведения акции начали работу в Оренбурге и Соль-Илецке, а также в Оренбургском районе.

Волонтёры Победы Республики Крым дали старт акции совместно с председателем Ялтинского городского совета Константином Шимановским и главой администрации города Ялты Яниной Павленко.В Архангельской области акцию открыли волонтёры Победы и «серебряные» добровольцы Архангельской области при поддержке Агентства регионального развития и Министерства труда, занятости и социального развития.

Как передавало ИА Регнум, ранее всероссийская акция «Игрушка ветерану» собрала более 1000 мягких игрушек и открыток фронтовикам. Акция приурочена к 80-й годовщине Великой Победы. Воспитанники детских домов, дошкольники, школьники и студенты, педагоги и инженеры, многодетные семьи и пенсионеры прислали трогательные письма ветеранам и сделанные своими руками мягкие игрушки.