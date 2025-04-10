Москва, 10 апреля, 2025, 21:51 — ИА Регнум. Около 92% россиян считают важным гордиться своей страной, кроме того, большинство граждан восхищаются богатством и историей, достижениями, геополитикой и народом России. Соответствующие данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) привёл директор департамента политических исследований центра Михаил Мамонов.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Когда мы говорим о мечте, об образе будущего, то тема гордости становится ключевой. 92% заявляют о том, что им важно гордиться своей страной. При этом мы фиксируем, что оснований для гордости становится всё больше. 62% россиян заявили о том, что за последний год они стали гордиться больше Россией», — рассказал социолог.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проводился в формате телефонного опроса среди граждан старше 18 лет. Ежедневно по случайной выборке опрашивалось 1600 респондентов.

Мамонов отметил, что национальная гордость россиян формируется под влиянием богатой истории, научных, культурных и спортивных достижений страны, а также осознания ведущей роли России в мировой политике.

По мнению генерального директора Космической компании SR Space Олега Мансурова, ещё одним предметом гордости среди россиян является освоение космоса. Он отметил, что на данный момент Россия — лидер в области пилотируемой космонавтики. 48% респондентов считают, что современная российская наука находится на подъёме.

Вице-президент Ассоциации социально ориентированных НКО, директор музея «Поле Битвы. Мариуполь» Виктор Сеничкин отметил: достижения бойцов, участвующих в СВО, освобождение исторических территорий и восстановление справедливости также вызывают искреннюю гордость у многих россиян.

По данным социологов, около 58% респондентов испытывают чувство гордости, думая о текущей ситуации в своём городе или селе. 88% россиян считают, что для того, чтобы добиться успеха, важно упорно трудиться и постоянно учиться.

Россиян объединяет гордость за свою страну, а также восхищение отечественными героями, спортсменами, учёными и деятелями культуры, отметил Герой России, участник программы «Время героев», и. о. министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Игорь Юргин.

Как передавало ИА Регнум, ранее 10 апреля в мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» в Москве состоялся круглый стол, посвящённый «российской мечте» — стремлению к высоким достижениям как части культурного кода россиян. Участники мероприятия обсуждали, чем гордятся граждане России и как это чувство воздействует на их самосознание.