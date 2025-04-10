Вашингтон, 10 апреля, 2025, 20:46 — ИА Регнум. США высоко ценят освобождение российскими властями гражданки Соединённых Штатов Америки и РФ Ксении Карелиной, заявил 10 апреля президент США Дональд Трамп.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС Гражданка США Ксения Карелина во время ее обмена на гражданина России Артура Петрова

Он рассказал, что с запросом об освобождении Карелиной к Белому дому ранее обратился президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.

«Мы поговорили об этом с президентом [России Владимиром] Путиным, и они пошли на сделку. Они освободили молодую балерину, она на свободе, это очень хорошо. Мы ценим это», — сказал Трамп.

Как передавало ИА Регнум, ранее 10 апреля сообщалось, что в ОАЭ состоялся обмен заключёнными между США и Россией. РФ освободила Карелину, приговорённую к 12 годам колонии по делу о госизмене. США отпустили Артура Петрова, гражданина Германии и России, арестованного в 2023 году на Кипре по запросу Вашингтона. В США его обвинили в поставках микроэлектроники американского производства в РФ в обход санкций.

ФСБ выразила благодарность властям ОАЭ за посредничество при обмене заключёнными. В службе отметили, что переданная Вашингтону Карелина была помилована. Также в ФСБ рассказали, что Петрову в США грозило до 20 лет лишения свободы по обвинению в нарушении закона об экспортном контроле.

Обозреватель ИА Регнум Леонид Цуканов в своей статье ранее отметил, что отсутствие «третьей стороны» упрощает выработку компромиссной позиции и способствует наведению мостов между РФ и США, по крайней мере в дипломатической плоскости.