Стокгольм, 10 апреля, 2025, 20:37 — ИА Регнум. Лишь шесть стран из 30 участников так называемой «коалиции желающих» (стран НАТО и ЕС) выразили готовность отправить войска на Украину, сообщило 10 апреля французское информагентство AFP. Министры обороны этой группы стран провели совещание.

Robert Ghement/EPA/ТАСС

По данным агентства, готовность отправить войска на Украину выразили представители Великобритании, Франции и стран Прибалтики. Министр обороны Швеции Пол Юнсон в свою очередь заявил, что для принятия решения по данному вопросу Стокгольму нужно прояснить некоторые аспекты.

«Хорошо было бы понять, что повлечет за собой эта миссия и что мы будем делать: будем ли мы поддерживать мир, сдерживать или выступать силами успокоения», — сказал Юнсон.

Обозреватели американского информагентства Bloomberg в свою очередь отметили, что «коалиция желающих» не может принять никакого решения из-за отсутствия гарантий защиты от США на случай столкновения «миротворцев» с ВС РФ.

Как передавало ИА Регнум, ранее 10 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС и НАТО обсуждают возможные форматы отправки своих войск на Украину в качестве «миротворцев». Она отметила, что речь может идти о мониторинговой, миротворческой, миссии сдерживания или же усиления.

15 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов без согласования с Россией отправить военный контингент на Украину, разместив несколько тысяч военнослужащих в Киеве, Львове и Одессе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что «мечтатели из Евросоюза», желающие разместить войска на украинской территории, ежедневно доказывают свою полную несостоятельность. Министр также заявил, что разговоры о вводе «миротворческого» контингента на территорию Украины выглядят как попытки спасти остатки киевского режима от «гнева народного».

В мае 2024 года президент России Владимир Путин назвал ввод западных войск на Украину шагом к глобальному конфликту. Глава государства подчеркнул, что иностранный контингент на территории проведения спецоперации будет находиться в зоне поражения ВС РФ.