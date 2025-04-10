Во Франции заявили, что направить войска на Украину могут шесть стран
AFP: лишь шесть стран из «коалиции желающих» могут направить войска на Украину
Стокгольм, 10 апреля, 2025, 20:37 — ИА Регнум. Лишь шесть стран из 30 участников так называемой «коалиции желающих» (стран НАТО и ЕС) выразили готовность отправить войска на Украину, сообщило 10 апреля французское информагентство AFP. Министры обороны этой группы стран провели совещание.
По данным агентства, готовность отправить войска на Украину выразили представители Великобритании, Франции и стран Прибалтики. Министр обороны Швеции Пол Юнсон в свою очередь заявил, что для принятия решения по данному вопросу Стокгольму нужно прояснить некоторые аспекты.
«Хорошо было бы понять, что повлечет за собой эта миссия и что мы будем делать: будем ли мы поддерживать мир, сдерживать или выступать силами успокоения», — сказал Юнсон.
Обозреватели американского информагентства Bloomberg в свою очередь отметили, что «коалиция желающих» не может принять никакого решения из-за отсутствия гарантий защиты от США на случай столкновения «миротворцев» с ВС РФ.
Как передавало ИА Регнум, ранее 10 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС и НАТО обсуждают возможные форматы отправки своих войск на Украину в качестве «миротворцев». Она отметила, что речь может идти о мониторинговой, миротворческой, миссии сдерживания или же усиления.
15 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов без согласования с Россией отправить военный контингент на Украину, разместив несколько тысяч военнослужащих в Киеве, Львове и Одессе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что «мечтатели из Евросоюза», желающие разместить войска на украинской территории, ежедневно доказывают свою полную несостоятельность. Министр также заявил, что разговоры о вводе «миротворческого» контингента на территорию Украины выглядят как попытки спасти остатки киевского режима от «гнева народного».
В мае 2024 года президент России Владимир Путин назвал ввод западных войск на Украину шагом к глобальному конфликту. Глава государства подчеркнул, что иностранный контингент на территории проведения спецоперации будет находиться в зоне поражения ВС РФ.