Москва, 10 апреля, 2025, 19:59 — ИА Регнум. В Национальном центре (НЦ) «Россия» в Москве 10 апреля открылся форум «Евразия — территория традиционных ценностей». Об этом сообщает пресс-служба АНО «Дирекция выставки достижений Россия».

Пресс-служба Национального центра «Россия»

«В Национальном центре «Россия» 10 апреля начал работу Общественно-деловой форум «Евразия — территория традиционных ценностей», — говорится в сообщении.

На церемонии открытия мероприятия выступили народная артистка России Лариса Долина и Национальный балет «Возрождение». В церемонии также принял участие зампредседателя Совфеда Константин Косачев, который отметил, что Евразия находится в эпицентре развития событий, нынешнего этапа истории человечества, которое на конечном этапе станет объединенным.

После церемонии состоялось пленарное заседание «Единство образовательного пространства Евразии», модератором которого выступил российский журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс. В обсуждении приняли участие зампредседателя Госдумы РФ Борис Чернышов, председатель Совета АНО «Евразия» и депутат Госдумы Алена Аршинова, гендиректор ИТАР-ТАСС Андрей Кондрашов, сербский режиссер Эмир Кустурица, а также депутат Палаты представителей Нацсобрания Республики Беларусь Вадим Гигин.

Как передавало ИА Регнум, ранее в НЦ «Россия» более тысячи экспертов в сфере урбанистики, архитектуры, дизайна, представители федеральных и региональных органов власти обсудили создание визуального кода страны.

Спикеры в рамках панельной дискуссии «Визуальный код России» рассмотрели формирование единого подхода к созданию визуальных элементов, влияющих на образ будущего.