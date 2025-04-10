Киев, 10 апреля, 2025, 19:48 — ИА Регнум. Российские войска нанесли удары по базе Вооружённых сил Украины (ВСУ) и по цеху с продукцией в Киевской области. Об этом 10 апреля сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Киев, прилёты пошли. Прилёт в Вышгородский район — в направлении Старых Петровцов. Сообщают, что удар был рядом с дачным кооперативом «Днепр» по военной базе», — написал Лебедев в Telegram-канале.

Также в Броварском районе Киева был поражён цех с военной продукцией, а на Оболони были слышны громкие звуки взрывов, отметил Лебедев.

Ранее 10 апреля украинские СМИ сообщали о взрыве в Киеве, также была объявлена воздушная тревога. Мэр города Виталий Кличко проинформировал, что на левом берегу работает ПВО.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля российские военнослужащие уничтожили в Сумской области главный объект по производству боеприпасов для ВСУ. Предприятие располагалось в городе Шостке под Сумами.

5 апреля глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что во временно оккупированном городе Запорожье российские военные ликвидировали предприятие по производству взрывчатых веществ. Он отметил, что эти взрывчатые вещества ВСУ использовали для дистанционного минирования освобождённых территорий.

4 апреля Вооружённые сил РФ нанесли высокоточный удар по месту совещания командиров украинской армии с иностранными инструкторами в ресторане в Кривом Роге. Противник потерял до 85 иностранных военных и офицеров, а также 20 единиц автомобильной техники.