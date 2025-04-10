Нальчик, 10 апреля, 2025, 19:45 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии зажгли Вечный огонь. Регион, таким образом, присоединился ко Всероссийской акции «Храним огонь Победы», о чем стало известно в четверг, 10 апреля.

Партия «Единая Россия»

Частицу пламени для зажжения Вечного огня у мемориала «Участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» в сельском поселении Зольское доставили от Вечного огня в городе воинской славы Нальчике. Мемориал установлен в память о геройски погибших жителях села — воинах и гражданских — на месте братского захоронения, перенесённого сюда в 1990 году.

«Гордимся ратным подвигом наших предков, которые боролись с немецко-фашистскими захватчиками. Будем и дальше делать всё для сохранения этой памяти, не дадим забыть их подвиг. Память о тех героических и в то же время трагических событиях должна передаваться из поколения в поколение», —отметил региональный координатор партпроекта «Историческая память» Дмитрий Парафилов.

В торжественной церемонии приняли участие участники СВО, молодогвардейцы, юнармейцы, волонтеры и представители общественности. К уже горящему огню возложили цветы.

Ранее огонь на мемориале зажигался только по памятным датам. Для перевода его в режим постоянного горения проложен подземный газопровод протяженностью 45 м, заменено газогорелочное устройство, выполнены пусконаладочные работы, смонтирована символическая звезда.

«Мы преклоняемся перед подвигом наших отцов и дедов, будем и дальше продолжать газификацию воинских мемориалов. Великую историю страны вершили герои, настоящие патриоты, которые встали на защиту Родины и отстояли её», — отметил зам генерального директора «Газпром межрегионгаз» Роман Седов.

В 2022 году президент Владимир Путин подписал закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне проводится Всероссийская акция «Храним огонь Победы». Всего на сетевой газ будут переведены 120 мемориалов в разных регионах страны. Завершится эстафета в канун 9 Мая торжественной церемонией одновременного зажжения 80 огней на новых и реконструированных мемориальных комплексах.