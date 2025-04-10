Москва, 10 апреля, 2025, 19:38 — ИА Регнум. Зафиксирован рост жалоб пользователей на работу Системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) с 17:00 мск фиксирует рост жалоб пользователей на работу СБП», — говорится в сообщении.

При этом Национальная система платёжных карт (НСПК), оператор СБП, сообщила, что её оборудование работает штатно, а значит, причина в банке.

Как передавало ИА Регнум, сбой в работе СБП также происходил 26 марта. В РКН тогда сообщили, что проблемы с оплатой через СБП связаны со сбоем на инфраструктуре НСПК.

Ранее масштабный сбой в работе СБП фиксировал сервис Downdetector в период с 14 по 15 февраля 2025 г. Чаще всего неполадки были у пользователей из Санкт-Петербурга, Москвы, Самарской области, Калмыкии и Нижегородской области. Специалисты пояснили, что наблюдались трудности с обработкой операций в СБП.