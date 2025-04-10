Москва, 10 апреля, 2025, 19:58 — ИА Регнум. Московское отделение «Народного фронта» продолжает отправлять бойцам ВС РФ, сражающимся на покровском направлении, дроны, другую технику и оборудование. Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба движения.

Народный фронт

Российских военных поддерживают с первых дней спецоперации. В частности, активисты движения помогли в строительстве блиндажного храма, обустройстве полевого шиномонтажа и столовой. Были переданы автомобили, в том числе большой автобус, квадроциклы, квадрокоптеры, БПЛА, кроссовый мотоцикл, моторное масло и 100 тактических аптечек.

«Выражаем благодарность «Народному фронту» за предоставленную технику. Победа будет за нами», — цитирует пресс-служба слова бойцов ВС РФ.

Наличие храма для передовой важно для многих бойцов, отметила пресс-служба. Церковь дважды меняла своё расположение, «Народный фронт» оказывал помощь в её оборудовании. В миссии участвуют прихожане храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве и его настоятель.

Шиномонтаж появился на данном участке фронта впервые. Туда поступают как военные, так и легковые машины, нуждающиеся в ремонте. Всё оборудование было собрано неравнодушными людьми, отметила пресс-служба. Наличие шиномонтажа помогает быстрее возвращать машины в строй, что важно для решения стоящих перед бойцами задач.

«Сейчас у нас всё есть, чтобы быстро чинить технику. Раньше искали колёса по всей округе. Теперь машины приезжают к нам, мы делаем их на месте и отправляем обратно в бой», — рассказал военнослужащий с позывным Старшина.

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В свою очередь, обустроенная для бойцов столовая стала местом не только для приёма пищи, но также для отдыха и общения, отметила пресс-служба. «Народный фронт» и люди, стремящиеся помогать армии, находятся в постоянном контакте с бойцами, сказано в сообщении.

Покровское направление остаётся одним из самых напряжённых участков фронта, и «Народный фронт» ведет сбор «1000 дронов для Покровска», чтобы снабдить бойцов современными беспилотниками, которые помогут сохранить жизни и успешно выполнять боевые задачи, отметила также пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, волонтёры «Народного фронта» помогли бойцам ВС РФ в проведении эвакуации мирных жителей из опасных районов ДНР. Из Горняка, Украинска, Угледара, Селидова и Курахова было вывезено более 600 человек. В гуманитарных мероприятиях участвуют волонтёрские команды из разных регионов России, в том числе и из новых.