Медведев указал на проблемы со знанием русского языка среди приезжих
Медведев: в сфере проверки знания иностранцами русского языка выявлены нарушения
Москва, 10 апреля, 2025, 19:31 — ИА Регнум. В сфере проверки знания иностранцами русского языка и истории выявлено большое количество злоупотреблений. Об этом 10 апреля на заседании межведомственной комиссии по совершенствованию государственной миграционной политики заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Обсудим порядок проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства нашей страны. Итоги проверок, которые мы рассматривали на прошлом заседании межведомственной комиссии, говорят о значительном количестве злоупотреблений в этой сфере», — сказал Медведев.
Он отметил, что выдача иностранцам сертификатов о сдаче экзамена не всегда гарантирует их знания. Медведев напомнил, что в конце 2024 года вступили в силу законодательные изменения, направленные на борьбу с нарушителями в этой сфере. Частным организациям-посредникам запретили участвовать в приёме экзаменов у иностранных граждан. Теперь проводить эту процедуру и выдавать сертификаты могут только государственные учреждения.
Правительство утвердило перечень организаций, обладающих правом проводить экзамен. Также была установлена обязанность по видеофиксации всей процедуры тестирования.
Также Медведев заявил, что приезжие с неснятой или непогашенной судимостью представляют опасность и не должны получать разрешение на проживание на территории РФ. Сведения о таких лицах должны поступать в РФ своевременно и в полном объёме, особенно это касается информации о тех, кто прибывает в Россию в безвизовом порядке, заключил Медведев.
Как передавало ИА Регнум, 7 декабря 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в России устанавливаются требования для мест проведения экзамена по русскому языку для иностранных граждан.
Кроме того, 5 февраля в России заработал реестр контролируемых лиц. Это база данных МВД, в которую будут вносить незаконно находящихся в России или нарушивших закон иностранцев. Сведения в нём обновляются каждые четыре часа.
Иностранцам из реестра запрещено покупать недвижимость, транспорт, управлять автомобилем, брать кредиты, официально жениться и разводиться, устраивать детей в образовательные учреждения. По состоянию на 26 марта в перечень добавили уже около 640 тыс. приезжих.