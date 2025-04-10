Москва, 10 апреля, 2025, 19:31 — ИА Регнум. В сфере проверки знания иностранцами русского языка и истории выявлено большое количество злоупотреблений. Об этом 10 апреля на заседании межведомственной комиссии по совершенствованию государственной миграционной политики заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Обсудим порядок проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства нашей страны. Итоги проверок, которые мы рассматривали на прошлом заседании межведомственной комиссии, говорят о значительном количестве злоупотреблений в этой сфере», — сказал Медведев.

Он отметил, что выдача иностранцам сертификатов о сдаче экзамена не всегда гарантирует их знания. Медведев напомнил, что в конце 2024 года вступили в силу законодательные изменения, направленные на борьбу с нарушителями в этой сфере. Частным организациям-посредникам запретили участвовать в приёме экзаменов у иностранных граждан. Теперь проводить эту процедуру и выдавать сертификаты могут только государственные учреждения.

Правительство утвердило перечень организаций, обладающих правом проводить экзамен. Также была установлена обязанность по видеофиксации всей процедуры тестирования.

Также Медведев заявил, что приезжие с неснятой или непогашенной судимостью представляют опасность и не должны получать разрешение на проживание на территории РФ. Сведения о таких лицах должны поступать в РФ своевременно и в полном объёме, особенно это касается информации о тех, кто прибывает в Россию в безвизовом порядке, заключил Медведев.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в России устанавливаются требования для мест проведения экзамена по русскому языку для иностранных граждан.

Кроме того, 5 февраля в России заработал реестр контролируемых лиц. Это база данных МВД, в которую будут вносить незаконно находящихся в России или нарушивших закон иностранцев. Сведения в нём обновляются каждые четыре часа.

Иностранцам из реестра запрещено покупать недвижимость, транспорт, управлять автомобилем, брать кредиты, официально жениться и разводиться, устраивать детей в образовательные учреждения. По состоянию на 26 марта в перечень добавили уже около 640 тыс. приезжих.