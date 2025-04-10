Москва, 10 апреля, 2025, 19:29 — ИА Регнум. С 28 марта по 4 апреля из-за положительной переоценки международные резервы России выросли на 1,9%, обновив исторический максимум. Об этом сообщается на сайте Банка России.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Международные резервы по состоянию на конец дня 4 апреля 2025 года составили 658 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 12,4 млрд долларов США, или на 1,9%, главным образом из-за положительной переоценки», — говорится в сообщении.

При этом по состоянию на конец дня 28 марта международные резервы РФ составляли $645,6 млрд.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ЦБ также сообщили, что по итогам марта стоимость золотых резервов России достигла почти 229 млрд долларов, обновив тем самым рекорд. По данным регулятора, доля золота в международных резервах России на 1 апреля достигла 35,4%. Это максимальный показатель с октября 1999 года, когда удельный вес этого драгоценного металла составлял 39,7%. При этом за прошлый месяц вложения РФ в золото выросли на 5,3%.