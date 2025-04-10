Москва, 10 апреля, 2025, 19:18 — ИА Регнум. Иностранцы с неснятой или непогашенной судимостью не должны получать гражданство РФ и вообще жить в России, заявил 10 апреля заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Александр Кряжев/РИА Новости

Будут рассмотрены дополнительные меры для выявления таких лиц, сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

«Такие люди представляют значительную угрозу безопасности нашего государства. Согласно действующим правилам, они не должны получать разрешение на временное проживание, вид на жительство, тем более гражданство», — отметил зампред Совбеза.

Сведения о таких лицах должны поступать в РФ своевременно и в полном объёме, особенно это касается информации о тех, кто прибывает в Россию в безвизовом порядке, добавил Медведев.

Как передавало ИА Регнум, на заседании комиссии по совершенствованию государственной миграционной политики обсуждалось проведение экзаменов для иностранцев. Зампред Совбеза сообщил, что проверки выявили большое количество злоупотреблений в сфере проверки знания иностранцами русского языка и истории России.

Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в беседе с ИА Регнум ранее заявил, что необходимо запретить въезд в Россию иностранцев с судимостью, и отметил, что РФ вправе требовать от партнёров по СНГ предоставления соответствующих баз данных.