Санкт-Петербург, 11 апреля, 2025, 18:05 — ИА Регнум. В Киеве красной линией называют состояние Вооружённых сил Украины (ВСУ), таким образом показывая, что они якобы не третьесортная держава и знают, что делать. Однако Россия на подобного рода риторику отвечает успехами своих военных, которые давят противника на всех направлениях, о чем в пятницу, 11 апреля, заявил политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

Заместитель руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Павел Палиса ранее заявил, что никто не может указывать Украине, какие вооружённые силы могут у неё быть. Он уточнил, что для Киева это является принципиальным вопросом и красной линией на переговорах по завершению украинского конфликта.

«Красные линии уже довольно давно являются предметом насмешек. То есть их там произносят, называют, но соблюдать их никто не соблюдает. Здесь, в заявлении этого господина, очень важны другие слова: «Никто не может указывать». Якобы они не третьестепенная держава и сами знают, что им делать. И вот эта вот амбициозность Украины и её союзников всё время звучит. Ну вы можете говорить эти слова, что вы не позволите. Мы-то делаем другое», — сообщил эксперт.

Политолог уточнил, что Россия отвечает на все эти заявления действиями российских военных. Вооружённые силы страны выдавили ВСУ с территории Курской области, не пускают и предупреждают их попытки прорваться в Белгородскую область и продолжают выдавливать с территорий новых регионов России, напомнил специалист.

«Вот наш ответ таким, как господин Палиса. Они могут говорить что угодно. Мое личное мнение: я не могу понять, почему президент США Дональд Трамп, простите за это слово, цацкается с Зеленским. Это настолько не в американском стиле. Они просто сбрасывали со счетов, удаляли или убивали марионетку, которая не выполняет то, что от неё требуется», — заявил Светов.

Политолог считает, что у американцев есть какие-то соображения насчёт Зеленского, которые неизвестны широкой общественности и экспертам, но Соединенным Штатам Америки глубоко наплевать, что там говорят украинцы о своих войсках и красных линиях. У Трампа стоит задача остановить кровопролитие и предъявить американскому обществу то, что он заработал на этом конфликте, что он компенсировал затраты, которые были, а всё остальное его не интересует, рассказал эксперт.

«Американцы не будут давить на Киев в вопросе снижения численности армии. А зачем? Украинская армия — это возможность давления на Россию. У нас у определенной части общества иллюзия, что Трампу нужен мир на Украине из каких-то там высоких соображений. Для него происходящее на Украине — это средство давления на Россию. И когда надо, он интенсифицирует, а где надо — ослабит», — объяснил собеседник агентства.

В качестве примера эксперт привел ситуацию, когда будет нарастать угроза конфликта США с Китаем, — американцы через Украину могут попытаться надавить на Россию, чтобы она не лезла помогать Китаю. Нужно понимать, что у Трампа есть две кнопки, на одной из них кнут, а на другой — пряник, сообщил Светов.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский не способен принимать решения, которые послужат завершению украинского конфликта. По его словам, Зеленский всеми способами старается затянуть процесс урегулирования конфликта.

Вместе с этим бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что президенту России Владимиру Путину и Дональду Трампу необходимо согласовать смену Зеленского. Эксперт добавил, что в противном случае с урегулированием украинского конфликта ничего не выйдет.

В ходе телефонных переговоров с Трампом 18 марта Путин согласился на временный мораторий на удары ВС России и ВСУ по энергетическим объектам. Глава киевского режима на словах также согласился с предложением Трампа, заявив, что Украина якобы всегда поддерживала отказ от атак на энергообъекты. При этом уже в ночь на 19 марта украинские войска ударили по российской нефтебазе в Краснодарском крае и этим нарушили договоренность. Затем ВСУ продолжили бить по энергоинфраструктуре РФ.