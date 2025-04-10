Минск, 10 апреля, 2025, 19:53 — ИА Регнум. Что бы американцы и французы ни говорили о демократии, на деле у них её никогда не было. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью МТРК «Мир».

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Сегодня не хватает объективного освещения международных событий и их непредвзятой оценки. В мире не хватает. И как бы там ни кичились американцы, французы и прочие, они не просто пропагандисты — это больше, чем пропаганда. Это никакой демократии, это сплошной тоталитаризм. А нам-то они преподносили себя вон как», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко указал, что западные страны прятали свою истинную сущность «под плинтусом», а когда Россия и Белоруссия решили повторить их демократическую систему, они лишь получили собственную выгоду и сбежали.

В качестве примеров тоталитаризма в западных странах глава государства привёл ситуацию с лидером французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и арест главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул.

Как передавало ИА Регнум, в конце марта Лукашенко также заявил, что многие страны мира мечтают о такой «диктатуре», которая сейчас существует в Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что каждый гражданин республики имеет право и возможность высказаться, однако свобода слова не может быть использована для разрушения государства.

По его словам, постоянная критика политического курса Белоруссии со стороны Запада и попытки сменить власть в стране являются ценой, которую Минск вынужден платить за свою независимость.