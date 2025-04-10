Варшава, 10 апреля, 2025, 19:05 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки со временем могут изменить свою политику в переговорах с Россией. Об этом 10 апреля заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

MARCIN OBARA/EPA/ТАСС Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский

Министр убеждён, что российские власти на переговорах с представителями американской администрации якобы пытаются выиграть время.

«Но рано или поздно — возможно, в течение нескольких недель — Соединённые Штаты изменят свою политику. Мои беседы с высокопоставленными официальными лицами США показывают, что терпение Штатов не бесконечно», — сказал Сикорский в интервью зарубежным редакциям: Biełsat, Vot Tak и Slawa TV.

После победы президента США Дональда Трампа на выборах Вашингтон взял курс на нормализацию отношений с Москвой. К этому моменту стороны провели несколько раундов переговоров на разных уровнях. Так, 10 апреля в Стамбуле завершились переговоры российской и американской делегаций. Они продолжались около шести часов.

Российскую делегацию возглавлял посол РФ в США Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Встреча закончилась без заявлений для прессы. Итоги переговоров предполагается подвести позднее по линии внешнеполитических ведомств.

27 февраля в Стамбуле состоялись первые переговоры делегаций РФ и США для обсуждения нормализации работы диппредставительств двух стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва видит прогресс в вопросе нормализации работы посольств.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля в Эр-Рияде состоялись первые за последние несколько лет переговоры между представителями США и России. Стороны договорились обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России.

Также напряжённость в российско-американских отношениях начала снижаться после состоявшегося 12 февраля телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и Трампа, который стал первым за 4,5 года и продлился почти полтора часа. В ходе него лидеры обсудили вопрос урегулирования украинского конфликта и договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации двусторонних встреч.