Москва, 10 апреля, 2025, 18:50 — ИА Регнум. Пиво необходимо вернуть на стадионы, поскольку это тоже часть зрелища и часть культуры боления. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

Софья Сандурская/ТАСС

«У меня позиция однозначная: возвращать на стадионы пиво нужно, потому что это часть зрелища, это не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни, это культура боления. И люди, которые приходят на стадионы, они не спортсмены, они болельщики», — отметил он.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 года.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года глава МВД РФ Владимир Колокольцев, отвечая на вопрос о возможности возвращения пива на российские стадионы, предложил альтернативу в виде «полезных напитков».

По его словам, существуют нормальные напитки, которые полезны для организма, а пиво к ним не относится. При этом Колокольцев уточнил, что МВД крайне далеко от каких-либо запретительных или разрешительных мер в этой сфере. Он также подчеркнул, что сотрудники его ведомства ведут здоровый образ жизни.