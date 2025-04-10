Москва, 10 апреля, 2025, 18:55 — ИА Регнум. Сценарист советских и российских фильмов Эдуард Дубровский ушёл из жизни 24 марта, через неделю после своего 88-летия. Эдуард Александрович всегда был жизнерадостным человеком, довольным своей жизнью, и в старости не хотел обременять своего сына заботой о больном старике, поэтому в случае болезни готов был отправиться в Швейцарию на эвтаназию. Об этом ИА Регнум рассказал сын кинодраматурга Алексей.

kino-teatr.ru Эдуард Дубровский

Эдуард Дубровский ушёл из жизни 24 марта, однако в СМИ распространилась информация, что сценарист скончался в день своего рождения, 16 марта.

«Уже возникают легенды, якобы он ушёл из жизни в день своего 88-летия, это было бы очень красиво, но это неправда», — объяснил Алексей Эдуардович.

По словам Алексея, его отец ещё несколько лет назад рассматривал варианты своего ухода из жизни, среди которых была эвтаназия.

«Он планировал свою смерть, мы об этом разговаривали, она должна была быть быстрой, красивой — так и вышло. Он ушёл легко, во сне. У него в жизни всё хорошо было. И должна была быть такая смерть. Он даже одно время хотел поехать в Швейцарию, говорил: «Если начнутся болезни, у меня есть 4 тысячи евро, поеду в Швейцарию, там делают прекрасную эвтаназию». Он планировал ещё лет в 80 это сделать, но болезни всё не наступали, жизнь была так же прекрасна. А когда наступила деменция, он уже начал жить по-другому. В один день он перестал меня узнавать. Вот тогда я потерял отца. Тогда я плакал долго», — объяснил мужчина.

По словам сына кинодраматурга, Эдуард Александрович не болел и не испытывал страданий, но последние 2 года уже никого не узнавал. А последний месяц жизни Дубровский не вставал с кровати.

«У отца никого, кроме меня, не было, поэтому я последние 2 года за ним ухаживал, всё было на мне. Он меня не узнавал, я был для него какой-то хороший человек, который его кормил. Всё было хорошо, но месяц был тяжелый, потому что у него уже руки и ноги стали отказывать. Мы были в больнице. Нам сказали, абсолютно здоровый человек, но возраст даёт о себе знать, мозг начинает всё выключать. Мы даже последний день рождения не отмечали, потому что это уже было невозможно», — объяснил сын сценариста.

Сейчас Алексей Эдуардович участвует в подготовке фильма, посвященного его отцу, он увидит свет 2 мая, на 40-й день со дня смерти Эдуарда Дубровского. Эдуард Александрович Дубровский родился 16 марта 1937 года. Он окончил сценарный факультет ВГИКа. В 1965–1970 годах Эдуард Александрович работал на «Киевнаучфильме» редактором и сценаристом. С 1986 года был художественным руководителем московской студии «Четвертое измерение», также сотрудничал с американской студией «Черчилль-фильм». С 1990 года в течение 4 лет Дубровский преподавал на высших сценарных и режиссерских курсах Госкино РФ. По сценариям Эдуарда Дубровского было снято более 200 кинокартин различных жанров. Среди них «Человек на земле», «У истоков человечества», «Дерзайте — вы талантливы», «Дороги Победы», «За науку отвечает Келдыш!», «Преступление на реке», «Проверено на себе», «Спаси и сохрани». Эдуард Александрович был академиком ТЭФИ, членом Большого жюри документального фестиваля «Лавр», автором книг о драматургии неигрового кино.