Москва, 10 апреля, 2025, 18:38 — ИА Регнум. Рейс авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Денпасар, совершил вынужденную посадку в столичном аэропорту Шереметьево не из-за проблем с двигателями, проинформировали 10 апреля в авиакомпании.

Максим Блинов/РИА Новости

«В соответствии с правилами обеспечения безопасности полётов командир воздушного судна данного рейса принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине срабатывания индикации работы одной из систем самолёта, не связанной с двигателями», — передаёт слова источника «РИА Новости».

В пресс-службе «Аэрофлота» также отметили: посадка воздушного судна выполнена в штатном режиме в 18:10. Пассажиры вылетят на резервном самолёте в 20:30.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта борт авиакомпании «Победа», выполнявший рейс в Турцию, вернулся во Внуково по техническим причинам. Посадка прошла штатно. Отметается, что судно приземлилось после того, как сработал датчик одной из систем.

25 февраля в Шереметьево приземлился самолёт с неисправностью радиолокации, следовавший из Екатеринбурга. Борт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» благополучно совершил посадку в 14:06 мск.

Петербургский аэропорт Пулково 23 февраля принял пассажирский самолёт с технической неисправностью, следовавший из Москвы в Кайо-Коко на Кубе. Борт авиакомпании Nordwind с 434 пассажирами, развернувшийся в небе над Норвежским морем, благополучно приземлился при поддержке наземных служб воздушной гавани.