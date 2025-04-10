Магадан, 10 апреля, 2025, 18:38 — ИА Регнум. Спасатели на вертолете эвакуировали члена экипажа рыболовецкого траулера в 290 километрах от берега, сообщает пресс-служба МЧС России.

МЧС России

«В Магаданской области члену экипажа рыболовецкого судна стало плохо с сердцем. Траулер находился в 290 километрах от берега. Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и врачами на борту вылетел к месту», — говорится в сообщении службы в Telegram-канале.

Сотрудник МЧС с помощью бортовой лебедки в люльке спустился на палубу и поднял пострадавшего на борт. Мужчину доставили в магаданскую больницу.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля сотрудники МЧС России спасли 374 рыбака с дрейфующей льдины в Охотском море, которая отделилась от берега на 700 метров в районе села Лесного. Для спасения были задействованы 11 специалистов и 6 единиц техники МЧС, включая судно на воздушной подушке «Хивус» и вертолет Ми-8.