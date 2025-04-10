Стамбул, Турция, 10 апреля, 2025, 18:31 — ИА Регнум. В Стамбуле 10 апреля завершились переговоры делегаций России и США. Они продолжались около шести часов.

Илья Ермаков/ТАСС Делегация США покидает генеральное консульство РФ в Стамбуле, где прошли переговоры России и США

Встреча закончилась без заявлений для прессы. Итоги переговоров предполагается подвести позднее по линии внешнеполитических ведомств.

Российскую делегацию на этих переговорах возглавлял посол РФ в США Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Консультации посвятили нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран. Темы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, а также политические вопросы и вопросы безопасности в ходе встречи не затрагивались.

Госдеп после завершения консультаций сообщил, что стороны, в частности, обсудили вопрос о банковском обслуживании дипломатических миссий. В заявлении американского ведомства отмечалось, что переговоры прошли конструктивно. Пресс-служба Госдепа также сообщила, что представители делегаций договорились о подготовке новой встречи.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля в Стамбуле состоялись первые переговоры делегаций РФ и США, посвящённые работе дипмиссий двух стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва видит прогресс в вопросе нормализации работы посольств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль сохраняет осторожный оптимизм по поводу переговоров с США. Он подчеркнул, что стороны ведут кропотливую работу, а президент Владимир Путин остаётся открытым для диалога со своим американским коллегой Дональдом Трампом.