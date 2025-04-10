Брюссель, 10 апреля, 2025, 18:19 — ИА Регнум. Страны Евросоюза (ЕС) и Североатлантического альянса (НАТО) обсуждают возможные форматы отправки своих войск на Украину в качестве миротворцев. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Omar Havana/AP/TASS Глава европейской дипломатии Кая Каллас

«Мы ведем дискуссии. Некоторые государства готовы участвовать, некоторые — нет. И эти дискуссии все еще продолжаются. Если будет мир, то какие силы или какие гарантии нам действительно нужны?» — сказала Каллас перед встречей министров обороны стран «коалиции желающих» в штаб-квартире НАТО.

По ее словам, сейчас страны ведут обсуждения о формате миссии — мониторинговой, миротворческой, миссии сдерживания или же усиления. Каллас отметила, что существуют разные варианты формата отправки войск стран ЕС и НАТО на Украину и каждая страна относится к этому вопросу по-разному.

Газета Financial Times со ссылкой на источники 3 апреля сообщала о том, что коалиция стран Европы ведет обсуждение использования структур НАТО для развертывания на территории Украины своих войск.

Как утверждало издание, командно-контрольные структуры НАТО планируют использовать при развертывании так называемых «сил заверения» на Украине. Более того, у западных войск также будет возможность пользоваться общими возможностями разведки и наблюдения альянса. Отмечалось, что некоторые из членов такой коалиции сдержанно относятся к подобной инициативе.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран ЕС могут отправить свой военный контингент на Украину. Он добавил, что они хотели бы разместить таких «миротворцев» в нескольких ключевых городах — Киеве, Львове и Одессе.

Днем ранее, 15 марта, премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что западные страны уже обсуждают детали отправки своих войск. Вместе с тем он указал на то, что считает важным получить от США гарантии безопасности для «миротворцев» из Европы и каждый день ведет переговоры с Вашингтоном по этому вопросу.

В свою очередь посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник подчеркнул, что проект формирования «контингента сдерживания» может быть рассмотрен как неприкрытая оккупация Украины странами Европы. Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова напомнила, что Москва не приемлет размещения иностранных вооруженных сил на Украине и настаивает на окончательном разрешении конфликта.