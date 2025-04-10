Салехард, 10 апреля, 2025, 18:10 — ИА Регнум. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и глава Салехарда Алексей Титовский навестили семью ветерана специальной военной операции. Василий Зыков вернулся домой в феврале с серьёзным ранением ног. Недавно он прошел курс реабилитации, но врачи настаивают на продолжении лечения. По словам медиков, Зыкову требуется дополнительное обследование в центре нейрохирургии в Тюмени.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого АО Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поможет с реабилитацией ветерану СВО

«Ямал сотрудничает с федеральным центром в Тюмени, лично знаю его руководителя. Там одни из лучших специалистов в стране. Договоримся, чтобы в ближайшее время организовать полное обследование и лечение», — пообещал Дмитрий Артюхов.

Василий Зыков по специальности инженер, он уже вышел на работу. Семью ветерана СВО поддерживает правительство Ямала. После мобилизации Василия его жене Юлии с дочерью предоставили квартиру в коммерческий наем. Юлия бесплатно прошла обучение и получила водительские права. Дочь Зыкова занимается в центре «Северный характер», где для семей участников спецоперации проводят бесплатные тренировки. Семья Зыковых пока не воспользовалась региональным реабилитационным сертификатом на 300 тысяч рублей, но эта возможность у них сохраняется. По программе они могут отправиться в санаторий для совместного восстановления.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого АО Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поможет с реабилитацией ветерану СВО

Василий Зыков был мобилизован осенью 2022 года. Его жена помогает фронту: плетет маскировочные сети, изготавливает блиндажные свечи. Также она вяжет и продает на городском рынке игрушки, а вырученные средства направляет на покупку гуманитарной помощи для бойцов.

Как рассказал Зыков в ходе встречи с губернатором Ямала, бойцам на передовой нужны беспилотники. Дмитрий Артюхов поддержал его просьбу: бойцам батальона «Россомаха» передадут Mavic и ямальские дроны «Кречет».

На Ямале действует около 60 региональных мер поддержки военнослужащих спецоперации и их близких. Этот перечень регулярно обновляется и дорабатывается с учетом пожеланий ямальцев.