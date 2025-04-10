Москва, 10 апреля, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Для многодетных семей отменили ограничения на бесплатное посещение выставок, музеев и парков, действовавшие в некоторых учреждениях в определённые дни. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Владимир Вяткин/РИА Новости

Он напомнил, что в указе президента закреплено право таких семей на бесплатное посещение музеев, выставок, парков культуры и отдыха вне зависимости от региона проживания. Однако в ряде случаев людям приходилось подстраиваться под график учреждений.

«Правительство утвердило правила для таких организаций, которые находятся в ведении федеральных государственных органов. Теперь многодетные семьи смогут попасть в них бесплатно в любое удобное время, когда учреждение открыто», — подчеркнул Мишустин.

Глава правительства добавил, что учреждения культуры будут регулярно обновлять на своих сайтах информацию для посетителей, кроме того, многодетные родители смогут получать её через портал госуслуг.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года президент Владимир Путин подписал указ о многодетных семьях в рамках Года семьи. Документ определил критерии таких семей и остановил соответствующий статус как бессрочный. Также он утвердил ряд льгот для семей, воспитывающих троих и более детей.

В частности, глава государства поручил правительству установить единый образец удостоверения многодетной семьи. Он также поручил создать банк данных таких семей для учёта сведений о предоставлении социальной поддержки и для мониторинга социально-экономического положения многодетных.

Путин пояснил, что цель указа — выстроить единый подход, сделать так, чтобы для многодетных действовали равные льготы на всей территории страны. Он также подчеркнул, что необходимо создавать максимально комфортные условия для большой, многодетной семьи, включающей несколько поколений.