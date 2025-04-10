Вашингтон, 10 апреля, 2025, 18:03 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая со 125% до 145%. Об этом 10 апреля сообщил телеканал CNBC со ссылкой на сообщение Белого дома.

AP/TASS Президент США Дональд Трамп

«Белый дом разъяснил, что пошлины Трампа на китайские товары теперь составляют 145%», — сказано в сообщении телеканала.

3 апреля Трамп ввёл режим чрезвычайного положения из-за неблагоприятной ситуации в экономике и дефицита торгового баланса. Это позволяет Белому дому ввести пошлины на импорт из других стран.

Как передавало ИА Регнум, Трамп в начале апреля обнародовал список стран, с которых планируется взимать пошлины. Пошлин в отношении товаров из России введено не было. В отношении Китая тариф составил 34%.

Власти КНР в свою очередь сообщили о введении ответных пошлин в том же размере на импорт из США. О возможном принятии ответных мер заявили и власти ЕС.

9 апреля Трамп отметил, что раньше другие страны «обдирали» США, а теперь пришла очередь Вашингтона делать это. Президент США раскритиковал решение Пекина об ответном росте пошлин и утвердил новое повышение тарифов на товары из Китая — до 104%. Также он выразил уверенность, что в конечном счёте Китай согласится на сделку.

В ответ китайская сторона 9 апреля приняла решение увеличить дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%. Трамп, в свою очередь, заявил о повышении пошлин до 125%. При этом введение тарифов в отношении 75 стран (но не Китая) было приостановлено.

Западные СМИ сообщили, что многие жители США начали запасаться продуктами на фоне введённых Трампом пошлин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что из-за решения США о введении пошлин обстановка в мировой экономике «чрезвычайно неспокойная, напряжённая и эмоционально перегруженная». Песков подчеркнул, что российские власти в этих условиях будут делать всё необходимое, чтобы свести к минимуму последствия международного экономического шторма для страны.