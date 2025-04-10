Москва, 10 апреля, 2025, 17:59 — ИА Регнум. Экипаж самолёта Airbus А350, выполнявшего рейс Москва — Денпасар (Индонезия), запросил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом 10 апреля сообщил Telegram-канал «112».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Экипаж самолёта, выполнявшего рейс в Индонезию, запросил аварийную посадку в Шереметьево. Причина — отказ одного из двигателей», — сказано в публикации канала.

Позже в канале появилась информация об успешном приземлении воздушного судна в аэропорту. Спустя время «Аэрофлот» заявил, что вынужденная посадка самолёта произошла из-за срабатывания индикации работы одной из систем самолета, не связанной с двигателями.

Как передавало ИА Регнум, ранее борт авиакомпании «Победа», выполнявший рейс в Турцию, вернулся во Внуково по техническим причинам. Посадка прошла штатно. Отметается, что судно приземлилось после того, как сработал датчик одной из систем.

Вечером 29 марта легкомоторный самолёт Л4 RA-3337 совершил вынужденную посадку на трассу Вологда — Новая Ладога в Вологодской области. Инцидент произошёл во время выполнения учебно-тренировочного полёта в районе посадочной площадки Кедрово.

25 февраля в Шереметьево приземлился самолёт с неисправностью радиолокации, следовавший из Екатеринбурга. Борт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» благополучно совершил посадку в 14:06 мск.