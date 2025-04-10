Киев, 10 апреля, 2025, 17:58 — ИА Регнум. В Киеве произошёл взрыв, в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило местное издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

К одной из публикаций прикреплено фото дыма, поднимающегося над украинской столицей.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что на левом берегу работает ПВО.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля режим воздушной тревоги был объявлен на всей территории Украины. В тот же день от местных источников поступала информация о взрывах в Киеве.

Вечером 4 апреля в Киеве, а также Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины также звучал сигнал воздушной тревоги.

При этом Минобороны РФ неоднократно указывало, что ВС России наносят удары только по военным объектам или связанной с ними инфраструктуре на украинской территории.