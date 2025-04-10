Брюссель, 10 апреля, 2025, 18:25 — ИА Регнум. Комиссар ЕС по вопросам расширения блока Марта Кос сравнила сотрудничество с Украиной с приготовлением борща. Об этом она заявила в ходе выступления на открытии бизнес-саммита ЕС — Украина.

РИА Новости

Еврокомиссар сравнила процедуру приёма Украины в объединение с совместным приготовлением борща, а также призвала киевский режим варить этот борщ вместе. Причём она произнесла эту фразу именно на украинском языке.

«Это не просто приготовление блюда. Это значит, что вы вместе терпеливо и с доверием решаете сложную задачу», — добавила Кос.

Она также уточнила, что у каждого есть свой любимый способ приготовления этого супа, однако нужно прислушиваться друг к другу, подстраиваться и найти рецепт, который подойдёт всем.

Как передавало ИА Регнум, министр Польши по делам ЕС Адам Шлапка на этом же форуме заявил, что на восстановление Украины после завершения конфликта потребуется около 500 млрд евро. При этом он уточнил, что около трети расходов будут в состоянии покрыть частные инвесторы.