Баку, 10 апреля, 2025, 18:26 — ИА Регнум. В Азербайджане «печально известные институты» пытались устроить государственный переворот. Об этом во время выступления на международном форуме «К новому миропорядку» в Баку сообщил президент страны Ильхам Алиев. Текст выступления опубликован на сайте главы государства.

Григорий Сысоев/РИА Новости Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер рассказал, что в предыдущие годы западные страны пытались вмешаться во внутренние дела страны. В частности, вмешательство в азербайджанские выборы осуществлялось при помощи средств, которые направлялись западными неправительственными правозащитными организациями в страну, и антиазербайджанской пропаганды в СМИ.

«Мы на самом деле не полностью контролировали эти финансовые потоки. И именно поэтому такие печально известные институты, как Национальный демократический институт (NDI), на самом деле замышляли здесь государственный переворот. Всё это было выявлено», ― указал Алиев.

Президент добавил, что власти республики отследили более $1 млн, которые были сняты с банковского счета, а затем обнаружили часть этих денег в арендованных квартирах активистов оппозиции вместе с коктейлями Молотова и инструкциями по нападению на правительственные здания и полицейских.

«Мы прошли через всё это, в том числе попытки устроить здесь в 2005 году «оранжевую революцию» под эгидой Госдепа США. Мы всё помним и никогда не забудем», ― отметил президент Азербайджана.

Алиев добавил, что теперь осуществить подобные вещи стало сложнее. По его словам, власти установили полный контроль над финансовой системой. Кроме того, все гранты, которые предоставлялись так называемым местным НПО, а фактически филиалам оппозиции, теперь подлежат регистрации.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2005 года администрации президента Азербайджана Гейдара Алиева стало известно об очередной попытке переворота, который оппозиция планировала совершить в годовщину Октябрьской революции. В подготовке захвата власти обвинили бывшего спикера азербайджанского парламента Расула Гулиева и целый ряд экс-чиновников.

Позднее Ильхам Алиев заявил, что попытка госпереворота в 2005 году в Азербайджане, предпринятая внутренними силами, была решительно пресечена. По мнению президента, в этом процессе принимали участие и некоторые внешние силы, но не уточнил какие.

9 апреля попытку госпереворота пресекли в Киргизии. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) остановили подготовку массовых беспорядков в республике, целью которых была дестабилизация общественно-политической обстановки с последующей попыткой госпереворота.