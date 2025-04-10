Пешеход утонул в яме с водой в центре города в Тверской области
Пешеход на глазах очевидцев утонул в яме с водой в центре Конаково
Конаково, Тверская область, 10 апреля, 2025, 17:50 — ИА Регнум. Мужчина на глазах очевидцев утонул в яме с водой в центре города Конаково в Тверской области. Об этом 10 апреля сообщил Telegram-канал «112».
ЧП произошло в районе Привокзальной площади. Мужчина попытался обойти яму, которую выкопали работники «Водоканала», но соскользнул в воду и утонул.
Пострадавший не пытался выбраться и не шевелился. Прохожие не пришли ему на помощь. Яма не была огорожена, специальную ленту натянули уже после гибели человека, сказано в сообщении.
По данным Telegram-канала, правоохранители предполагают, что мужчина мог получить удар током от проходящих поблизости коммуникаций либо внезапно почувствовал себя плохо.
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