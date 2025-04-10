Конаково, Тверская область, 10 апреля, 2025, 17:50 — ИА Регнум. Мужчина на глазах очевидцев утонул в яме с водой в центре города Конаково в Тверской области. Об этом 10 апреля сообщил Telegram-канал «112».

Антон Белицкий/ТАСС

ЧП произошло в районе Привокзальной площади. Мужчина попытался обойти яму, которую выкопали работники «Водоканала», но соскользнул в воду и утонул.

Пострадавший не пытался выбраться и не шевелился. Прохожие не пришли ему на помощь. Яма не была огорожена, специальную ленту натянули уже после гибели человека, сказано в сообщении.

По данным Telegram-канала, правоохранители предполагают, что мужчина мог получить удар током от проходящих поблизости коммуникаций либо внезапно почувствовал себя плохо.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года в Москве на Марьинском бульваре двое рабочих провалились в люк с кипятком. Инцидент произошёл на территории детского сада. Один из рабочих обварился в кипятке, однако смог выбраться сам. Второго мужчину нашли без признаков жизни.

В марте 2024 года в Бежаницком районе Псковской области пятилетний мальчик упал в колодец и утонул. В ходе проверки было установлено, что ребёнок остался без присмотра родителей, ушёл с детской площадки и провалился в коллектор. Тело мальчика нашёл и достал отец.