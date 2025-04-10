Москва, 10 апреля, 2025, 17:45 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, его жена олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка говорит, что он якобы недостаточно защищает президента РФ Владимира Путина.

Сергей Бобылев/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Она говорит, что я недостаточно защищаю президента», — приводятся слова Пескова в релизе фильма «Она».

При этом официальный спикер Кремля подчеркнул, что она это делает «на полном серьёзе, со всей пролетарской жёсткостью».

Навка и Песков поженились в 2015 году, у пары есть общая дочь. На данный момент олимпийская чемпионка занимается развитием собственных шоу. С 11 по 13 апреля в Москве запланировано проведение проекта «Больше, чем шоу». В программу войдут фрагменты из практически всех её представлений.

В 2006 году Навка завоевала золото на Олимпиаде в паре с Романом Костомаровым. Она также является двукратной чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой Европы и победительницей Финала Гран-при. В период с 2006 по 2016 год спортсменка выступала в телевизионном шоу «Ледниковый период».

Ранее Навка рассказала о семейной жизни с Песковым. Фигуристка призналась, что в их отношениях нет запретных тем для разговоров. Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года Навка рассказала, что пресс-секретарь российского лидера принял участие в создании одного из номеров ледового шоу олимпийской чемпионки «Вечера на хуторе», подсказав идею музыки для номера Оксаны и Вакулы.