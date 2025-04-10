Стамбул, Турция, 10 апреля, 2025, 17:33 — ИА Регнум. Российская делегация осталась в здании генконсульства РФ в Стамбуле, чтобы подготовить итоговый документ после консультаций с представителями США. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Делегация осталась в здании генконсульства для подготовки итогового документа», — сказал собеседник агентства.

Американские переговорщики покинули здание дипмиссии после того, как здесь завершились переговоры по проблемам работы посольств.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля в Стамбуле состоялся второй раунд российско-американских консультаций. Он продолжался пять с половиной часов. Делегацию России возглавлял посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, ранее занимавший должность директора департамента Северной Атлантики МИД РФ, а делегацию США — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Переговорные группы включали представителей внешнеполитических ведомств обеих стран.

Переговоры начались в 10:00 мск и проходили в закрытом режиме с перерывом на обед. Делегации общались спокойно и в конструктивном ключе, заявлений для прессы не было. Предполагается, что позднее итоги переговоров будут подведены по линии внешнеполитических ведомств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что встреча была посвящена исключительно нормализации дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном. Тема украинского регулирования на ней не поднималась.

В Госдепартаменте США заявили, что консультации прошли конструктивно, стороны обсудили вопрос о банковском обслуживании дипломатических миссий. Американцы на встрече выразили озабоченность тем, что Россия запрещает нанимать местный персонал для посольства в Москве, и это основное препятствие для поддержания стабильного количества сотрудников, отметили в Госдепе.

Стороны договорились о новой встрече, темой которой будет «устранение раздражителей» в двусторонних отношениях, добавили в Вашингтоне.

Посол Дарчиев ранее отмечал, что российская сторона намерена затронуть на переговорах темы возврата незаконно изъятой Вашингтоном дипсобственности и возобновления прямого авиасообщения. Встреча представителей России и США в Стамбуле должна способствовать избавлению от «токсичного наследия» администрации бывшего президента США Джо Байдена, пояснял дипломат.