Москва, 10 апреля, 2025, 17:15 — ИА Регнум. После консультаций между Россией и США в Стамбуле не последует каких-либо комментариев для прессы, поскольку эта встреча не подразумевает прорывных заявлений. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков.

ТАСС

«В ходе рутинного рабочего процесса предварительных обсуждений зачастую комментировать просто нечего. Это может служить поводом для досужих предположений, ибо ничего конкретного не прозвучит, а отсутствие прорывных заявлений может кому-то показаться проявлением неких проблем», — отметил он в беседе с «Лентой. ру».

Новиков уточнил, что консультации являются многотуровыми мероприятиями, которые могут стать первым шагом к будущим договорённостям или полноценным переговорам. Однако, по его словам, в нынешних российско-американских отношениях существуют большие завалы, а значит, и повестка контактов будет большой.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля в турецком Стамбуле в 10:00 по местному времени начались российско-американские консультации. Переговоры длились около шести часов, прошли спокойно и в конструктивном ключе. Встреча стала первым этапом восстановления дипломатических связей между Москвой и Вашингтоном. Российскую делегацию возглавлял посол РФ в США Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Представители двух стран общались в закрытом режиме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 10 апреля заявил, что участники переговоров в Стамбуле не обсуждали тему Украины. Представитель Кремля уточнил, что данная встреча посвящена исключительно нормализации дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном.