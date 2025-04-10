Вашингтон, 10 апреля, 2025, 17:21 — ИА Регнум. Американские власти готовят документ, который подразумевает прекращение федерального финансирования любого города США, защищающего незаконных мигрантов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Juan Manuel Blanco/EPA/ТАСС

«Больше никаких городов-убежищ! Они защищают преступников, а не жертв. Они позорят нашу страну и высмеивают во всем мире. Работаем над документами, чтобы остановить все федеральное финансирование для любого города или штата, которые позволяют этим смертельным ловушкам существовать», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

31 марта газета The New York Post со ссылкой на источники в министерстве внутренней безопасности США информировала о том, что число нелегальных пересечений границы между США и Мексикой в марте достигло рекордно низкого уровня.

В первый месяц весны пограничниками было зарегистрировано около 7 тыс. попыток незаконного въезда в США, что на 94% меньше, чем в марте прошлого года, когда количество незаконных пересечений границы составило 137 тыс. Месяцем ранее было зафиксировано примерно 8300 нелегальных пересечений границы, что является самым низким показателем за последние 25 лет.

Американское издание объяснило столь резкий спад политикой администрации Трампа, который с момента вступления в должность главы государства усилил контроль за пересечением границы нелегалами.

Как передавало ИА Регнум, ранее американский лидер призвал нелегалов самостоятельно депортироваться из страны. По словам Трампа, те, кто покинет США добровольно, получат шанс вернуться на законных основаниях. Если иностранцы, незаконно находящиеся на территории страны, не проведут такую процедуру, то их депортируют власти, после чего шанса вернуться в США у них не будет.