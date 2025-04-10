Москва, 10 апреля, 2025, 17:10 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на высоковольтную линию в Курской области. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Telegram/Следком

«Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сказано в Telegram-канале СК.

По информации следователей, 9 апреля 2025 года украинские военные с применением беспилотника целенаправленно атаковали высоковольтную линию «Курскэнерго». В результате агрессии киевского режима в Большесолдатском районе более 600 потребителей остались без электричества. Все причастные к данному преступлению будут установлены и привлечены к ответственности, заключили в ведомстве.

За прошедшие сутки украинские формирования совершили 11 атак на объекты российской энергетики. Помимо Курской, также была атакована Белгородская область. Там один украинский БПЛА повредил распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО «Газпром газораспределение Белгород», а другой сбросил боеприпас по электроподстанции «Грайворон» филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго».

В ЛНР из-за сброса боеприпаса с дрона ВСУ отключилась высоковольтная линия 500 кВ. Без электроснабжения остался Стахановский завод ферросплавов. Ещё одна атака произошла на электроподстанцию «Антрацит». В Запорожской области при атаке БПЛА оборвались провода и отключилась высоковольтная линия.

В Херсонской области киевский режим атаковал электроподстанцию, около 5 тыс. жителей населённых пунктов Голопристанского района остались без света. В Брянской области отключилась комплектная трансформаторная подстанция. Ещё одна атака вражеского беспилотника была направлена на энергообъект Светово. В Краснодарском крае при атаке дрона ВСУ произошло отключение высоковольтной линии.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля СК возбудил дело о теракте после обстрела со стороны ВСУ двух энергообъектов в Курской области. 8 апреля было возбуждено уголовное дело о теракте после гибели мирного жителя села Погребки Суджанского района Курской области при целенаправленной атаке украинского дрона.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Запада не получится замолчать или скрыть преступления ВСУ на территории Курской области, возмездие обязательно настанет.