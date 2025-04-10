Вашингтон, 10 апреля, 2025, 17:10 — ИА Регнум. Переговоры делегаций РФ и США в Стамбуле прошли конструктивно, заявила 10 апреля пресс-служба Госдепа.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Стороны обсудили вопрос о банковском обслуживании дипломатических миссий, сказано в сообщении.

«Продолжая конструктивный подход, установленный на встрече 27 февраля, делегации США и России обменялись замечаниями с целью утверждения договорённостей по обеспечению стабильного банковского обслуживания миссий США и России в обеих странах», — отметила пресс-служба Госдепа.

При этом делегация США в ходе встречи выразила озабоченность тем, что РФ запрещает наем местного персонала для посольства в Москве, сказано в сообщении. Это основное препятствие для поддержания стабильного количества сотрудников дипведомства, отметили в Госдепе.

Стороны также договорились о новой встрече, на которой должна быть обсуждена тема «устранения раздражителей» в двусторонних отношениях, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что очередной раунд российско-американских консультаций, которые проходили в Стамбуле, завершён. Встреча закончилась без заявлений для прессы.

Переговоры длились около шести часов. Их итоги предполагается подвести позднее по линии внешнеполитических ведомств.

Российскую делегацию на этих переговорах возглавлял посол РФ в США Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Консультации посвятили нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран.

Официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс сообщал, что темы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, а также политические вопросы и вопросы безопасности в ходе этой встречи подниматься не будут.

27 февраля в Стамбуле состоялись переговоры делегаций России и США, которые также продолжались более шести часов. Они были посвящены работе дипмиссий двух стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров позднее отмечал, что Москва видит прогресс в вопросе нормализации работы посольств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль сохраняет осторожный оптимизм по поводу переговоров с США. Он подчеркнул, что стороны ведут кропотливую работу.