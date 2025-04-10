Баку, 10 апреля, 2025, 17:09 — ИА Регнум. Высказывания главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен об открытии границ Азербайджана с Арменией вызывают удивление. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на форуме на тему «К новому миропорядку».

Александр Щербак/ТАСС Президент Азербайджана Ильхам Алиев

«Мы только и слышим призывы открыть границу между Турцией и Арменией, между Арменией и Азербайджаном. Отношения между Турцией и Арменией, между Азербайджаном и Арменией не являются их делом. Чем дальше ЕС от этих вопросов, тем лучше для всех», — отметил он.

Алиев добавил, что он понимает причины трепетного отношения европейских бюрократов к Армении, однако, по его словам, отношение Евросоюза к Грузии неприемлемо. Он также призвал Брюссель «не игнорировать карту», когда речь заходит об Азербайджане или о Грузии.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года Алиев также заявил, что Евросоюзу стоит держаться подальше от Азербайджана. Он напомнил, что, будучи на тот момент верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, Жозеп Боррель заявил, что Европа — это цветущий сад, а всё остальное — джунгли.