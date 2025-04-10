Москва, 10 апреля, 2025, 17:19 — ИА Регнум. Препати Русской музыкальной премии телеканала RU. TV состоялось в столичном отеле Four Seasons Moscow. На мероприятии огласили номинантов грядущей церемонии, а также рассказали о том, какой будет премия в этом году.

RU. TV Иван Чуйков

Площадкой для события стал зал «Чайковский» в шикарном отеле Four Seasons, где собралось несколько сотен гостей. Организаторы рассказали о концепции премии, которая пройдёт 21 мая.

RU. TV Ольга Серябкина

«В этом году мы решили стереть все границы и приоткрыть завесу телевизионной кухни. На глазах многотысячного зала мы создадим настоящую телевизионную студию и покажем, как рождается телевидение по ту сторону экрана», — рассказала о грядущей церемонии главный редактор телеканала RU. TV Александра Труфанова.

По её словам, шоу переплетется с фрагментами программ телеканала и церемонией награждения.

RU. TV Владимир Пресняков

После приветственной речи главного редактора микрофон перешел к ведущему вечера Ивану Чуйкову, который огласил имена номинантов. Объявления чередовались с выступлениями артистов.

RU. TV Мот

На сцену в этот вечер вышли один из рекордсменов премии телеканала RU. TV — обладатель восьми самоваров Дима Билан, Николай Басков, который не только неоднократно становился лауреатом премии, но и не раз выходил на её сцену в роли ведущего, Мот, в коллекции которого целых семь самоваров, а также Серега, JONY, Ольга Серябкина, Слава и многие другие.

RU. TV Дима Билан

В числе приглашенных на препати также появились Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, NYUSHA, Анна Семенович, Юрий и Владимир Киселёвы, Наталья Подольская и многие другие.

RU. TV Николай Басков, Серега

В этом году номинантов на премию выбирали сами зрители: именно они предлагали имена артистов, которые достойны стать победителями. Из огромного числа претендентов экспертный совет выбрал наиболее часто упоминаемых. Благодаря этому принципу максимальное число исполнителей могут претендовать на победу.