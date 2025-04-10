Дмитров , Московская область, 10 апреля, 2025, 16:58 — ИА Регнум. Суд арестовал 14-летнего подростка, обвиняемого в убийстве девятилетнего ребёнка в подмосковном Дмитрове. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба управления СК по региону.

ГСУ СК России по Московской области. Кадр из видео

«Он арестован», — сказал представитель пресс-службы «РИА Новости».

9 апреля осведомлённый источник сообщил ИА Регнум, что девятилетнего мальчика зарезали на улице в Дмитровском районе Подмосковья. Прохожие обнаружили окровавленное тело ребёнка по имени Диарбек. Они остановили проезжавшую мимо скорую, но медикам оставалось лишь констатировать смерть. По словам местных жителей, мальчика ударили ножом во время драки.

Как передавало ИА Регнум, позднее в тот же день в прокуратуре региона сообщили, что обвиняемым является 14-летний подросток, напавший с ножом на ребёнка. Смертельный удар был нанесён в ходе конфликта. В управлении МВД по региону в свою очередь сообщили о задержании подозреваемого на станции Икша.

Утром 10 апреля управление СК по региону сообщило, что подозреваемому было предъявлено обвинение в убийстве малолетнего (п. п. «в, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подросток признал вину и раскаялся в содеянном.

В Следственном комитете также проинформировали, что после совершённого убийства подозреваемый попытался инсценировать нападение на себя. Ему была своевременно оказана помощь.