Каменка-Днепровская, Запорожская область, 10 апреля, 2025, 18:23 — ИА Регнум. Украинский беспилотник атаковал автомобиль с мирными жителями в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области. Один человек погиб, сообщили в окружной администрации ТАСС.

Павел Колядин/ТАСС

Власти уточнили, что атака произошла в селе Водяном, информация об этом поступила около 14:20. Дрон ударил в гражданский автомобиль «Нива», пострадали двое мужчин 1961 и 1980 года рождения.

«Первый получил множественные осколочные ранения в области спины. Второй — открытые переломы. На момент приезда медиков был ещё жив. Умер в реанимации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следственная оперативная группа не может отправиться на место из-за угрозы повторной атаки.

В последнее время целенаправленные атаки украинских беспилотников на гражданское население, в том числе удары по автомобилям мирных жителей, интенсифицировались. Так, 2 апреля украинский дрон-камикадзе атаковал машину священника в селе Новоникольском Луганской Народной Республики, в результате чего протоирей получил осколочные ранения головы и ног. 10 апреля четыре человека, в том числе годовалый ребенок, получили ранения после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданский автомобиль в Суземском районе Брянской области.

По данным постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи на 8 апреля, только за минувшую неделю от атак ВСУ на гражданское население приграничных российских городов погибло восемь мирных жителей, еще 106 человек пострадали.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с указанной даты в результате агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали порядка 16,5 тыс. мирных граждан.