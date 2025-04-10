Нью-Йорк, США, 10 апреля, 2025, 16:46 — ИА Регнум. Киевский режим скрывает от простых украинцев все те злодеяния, которые творят бойцы украинских формирований в Курской области. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заявил постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя.

SARAH YENESEL/EPA/ТАСС Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

«Никто не скажет украинцам о тех зверствах, которые националисты учинили в приграничной Курской области, часть территории которой удерживали с начала августа и с которой их сейчас активно выдавливают российские войска», ― отметил постпред.

Также, по его словам, украинским гражданам не расскажут и о непрекращающихся обстрелах приграничных российских городов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Небензя отметил, что только за минувшую неделю от них погибло восемь мирных жителей, ещё 106 человек получили ранения.

Постпред РФ в ООН в очередной раз удивился тому, что мировая общественность не замечает преступлений, совершённых киевским режимом.

Как передавало ИА Регнум, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в России возбуждено более 6 тыс. уголовных дел о применении украинскими формированиями и наёмниками запрещённых средств и методов ведения войны. При этом среди фигурантов есть действующие и бывшие представители высшего политического и военного руководства Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что у Запада не получится замолчать или скрыть преступления украинской армии на территории Курской области, возмездие обязательно настанет. По её словам, западные страны, закрывающие глаза на зверства ВСУ, таким образом покрывают преступления киевского режима.

Международный общественный трибунал по преступлениям украинских формирований и их пособников 9 апреля представил отчёт, подтверждающий, что бойцы ВСУ системно убивали мирных жителей Курской области. Отмечены многократные случаи расстрелов и убийств киевским режимом мирных граждан, а также повсеместные грабежи, намеренное уничтожение домов, храмов, больниц и других объектов социальной инфраструктуры.