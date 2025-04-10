Москва, 10 апреля, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Более 800 тыс. пенсионеров в России получили единовременную выплату пенсионных накоплений в 2024 году, сообщило 10 апреля «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Общее количество принятых решений об установлении единовременной выплаты составило 812 849.

Единовременная выплата устанавливается, если расчётный размер накопительной пенсии составляет менее 10% федерального прожиточного минимума пенсионера. Гражданин, получивший единовременную выплату, вправе вновь обратиться за ней, если на его лицевой счёт поступят новые пенсионные накопления, но не ранее чем через пять лет со дня предыдущего обращения за единовременной выплатой.

Кроме того, единовременная выплата устанавливается гражданам, получающим страховую пенсию по инвалидности, страховую пенсию по случаю потери кормильца или пенсию по государственному пенсионному обеспечению. Женщины могут получить такую выплату по достижении 55 лет, мужчины — 60 лет.

Как передавало ИА Регнум, с 1 апреля социальные пенсии граждан России проиндексировали на 14,75%. Данная мера коснётся почти 4,2 млн человек.

Кроме того, с 1 апреля на те же 14,75% вырастет размер пенсии для отдельных категорий граждан, в том числе военнослужащих, проходившие службу по призыву, ветеранов Великой Отечественной войны, награждённых знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя» и «Житель осаждённого Сталинграда». На эти цели в бюджете Социального фонда заложено около 85 млрд рублей.

В феврале президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5% с 1 января. Проиндексированную пенсию получат военные, а также те, кто проходил службу в органах внутренних дел, МЧС, Росгвардии, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения.