Москва, 10 апреля, 2025, 16:48 — ИА Регнум. В Президентской академии в Москве с 9 по 11 апреля состоится форум семейных династий России. Об этом сообщила пресс-служба академии.

Президентская академия

Цель проекта — популяризация традиционных семейных ценностей, содействие патриотическому воспитанию молодёжи и укрепление межпоколенческих связей. В работе форума приняли участие студенты, преподаватели, а также представители трудовых и военных династий, в том числе потомки военачальников Великой Отечественной войны. Особое внимание уделено участникам программы «Время героев».

Главным событием форума стала панельная дискуссия на тему «Семейные трудовые и героические династии: вчера и сегодня». Как отметил проректор Президентской академии Алексей Спирин, сегодня мы видим продолжение подвига Героев ВОВ.

«Наша главная ценность — крепкая, дружная семья, где рождаются патриотизм и созидательный труд на благо нашей великой страны. Такой большой семьей является и Президентская академия, представленная по всей России благодаря сети филиалов», — добавил Спирин.

Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко в свою очередь подчеркнула: депутаты открыты ко всем предложениям, целью которых является поддержка трудовых династий.

В рамках форума была представлена фотовыставка «Код памяти: династии Победы». Экспозиция раскрывает истории десяти военных династий из разных российских регионов. Отмечается, что многие из них по сей день продолжают традицию службы Отечеству.

Кроме того, в программу мероприятия вошли дебаты поколений «Миссия семьи: вчера, сегодня, завтра» и деловая игра «Династия 2050. Что дальше?», направленные на осмысление роли семьи в современном мире. Также был представлен Манифест современной семьи, соавторами которого стали все участники форума.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля в Музее Победы в Москве стартовал международный форум «Память Победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Мероприятие объединило координаторов «Бессмертного полка» из 52 стран Европы, Азии, Африки и Америки, ветеранов, студентов, а также представителей патриотических организаций.

3 апреля в Самаре стартовал международный молодёжный исторический форум «Сохраненная память». Мероприятие, приуроченное к 80-летию Великой Победы, собрало молодых историков, волонтеров, общественных деятелей и представителей патриотических организаций из различных регионов России и других стран.