Москва, 11 апреля, 2025, 12:44 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, заявляя о готовности расплатиться за новые поставки вооружений от США, собирается использовать деньги Европы. Об этом в пятницу, 11 апреля, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press/Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency

Зеленский ранее заявил о готовности заплатить $30–50 млрд за новые поставки вооружения для ВСУ. Как уточнил глава киевского режима, Украина может заплатить США как напрямую, так и направить средства в качестве взноса в фонд совместной сделки по добыче полезных ископаемых, который еще предстоит создать.

«Соединенные Штаты Америки на полном серьезе прекращают финансирование программ по Украине, а Европа расширяют эти программы. То есть деньги европейцев перекочуют как бы в кошелёк Киева. И то оружие, которое Киев будет получать, покупаться будет уже за деньги европейцев. То есть Соединённым Штатам Америки плевать, откуда эти деньги. Главное, что Киев их заплатил», — сообщил военный эксперт.

Как уточнил специалист, Зеленский считает, что таким образом он сможет обхитрить президента США Дональда Трампа и заставить его все-таки оказывать военную помощь Киеву. При этом эксперт не исключает и того, что глава киевского режима постарается обмануть хозяина Белого дома в очередной раз, предварительно получив от него согласие на такую сделку и заручившись его поддержкой.

«Дело в том, что американцы — это торгаши. Почему бы им и не согласиться на эту сделку? Дело в том, что кто платит деньги, тот заказывает музыку. Если им платят деньги, то они поставляют оружие. В данной ситуации их не волнует, чьи это деньги и куда пойдет оружие», — заявил Матвийчук.

Собеседник агентства считает, что Зеленскому могли подсказать поступить именно таким образом. Среди вероятных государств, откуда такая инициатива могла прийти, эксперт назвал Великобританию.

«Скорее всего, англичане подсказали Зеленскому то, что Трамп прекращает финансирование. И они же сказали, что дадут ему денег. Трамп хочет денег, мы ему дадим денег. Ведь те же англичане не бесплатно получают оружие от США. То есть, вот такая схемка», — подытожил военный эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, руководство России не раз заявляло, что накачивание Киева оружием не изменит хода специальной военной операции. Кроме того, президент Владимир Путин отмечал, что военные поставки киевскому режиму лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что помощь Киеву только истощает ресурсы стран, поддерживающих Украину.

Бывший главком Вооруженных сил Украины, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что Европа не сможет поддерживать Киев и вести против России «войну на истощение». По его словам, количество воздушных целей растет, а количество средств борьбы ограничено и они слишком дороги. Залужный добавил, что полностью обрушить систему противовоздушной обороны можно за два-три месяца. Он также отметил, что в европейских странах не хватает средств, чтобы сбивать авиабомбы.