Брюссель, 10 апреля, 2025, 16:29 — ИА Регнум. На восстановление Украины после завершения конфликта потребуется около 500 млрд евро. Об этом заявил министр Польши по делам ЕС Адам Шлапка на бизнес-форуме ЕС — Украина.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«По последним оценкам Всемирного банка, стоимость восстановления Украины уже достигла €500 млрд и будет расти до окончания боевых действий», — отметил он.

При этом он уточнил, что около трети расходов будут в состоянии покрыть частные инвесторы, но при условии, что Киев будет проводить реформы.

При этом в феврале 2024 года в Еврокомиссии заявили, что восстановление Украины после конфликта с Россией обойдётся в 452,8 млрд евро (475, 4 млрд долларов). В 2022 году потребности оценивались в 383 млрд евро (более 402 млрд долларов).

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также заявил, что республике потребуется около 524 млрд долларов для восстановления и реконструкции.

Президент США Дональд Трамп в тот же день посчитал странным вопрос о готовности Вашингтона поучаствовать в восстановлении Украины. Глава Белого дома напомнил, что американская сторона уже вложила в Украину около 350 млрд долларов, тем самым намекнув на отрицательный ответ по теме дополнительной помощи Киеву.