Москва, 10 апреля, 2025, 16:36 — ИА Регнум. Выдачу наличных с 1 сентября будут ограничивать при появлении признаков возможного мошенничества, заявил 10 апреля член экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Станислав Паулаускас.

РИА Новости/Наталья Селиверстова

Для некоторых категорий граждан выдача наличных будет ограничена 50 тыс. рублей в сутки. Ограничение предусмотрено законом о новых мерах борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством.

«Банк отслеживает, насколько действия клиента соответствуют его обычному финансовому поведению: время, место и сумма операции. Например, если человек обычно снимает деньги в одном районе днём, а вдруг в ночное время предпринимается попытка снять крупную сумму в другом городе — такая ситуация может быть интерпретирована как потенциально опасная. В этом случае система временно приостанавливает выдачу наличных, чтобы проверить, не были ли данные карты скомпрометированы», — сказал экономист в интервью Life.ru.

Кроме того, дополнительные ограничения предусмотрены для граждан, внесённых в базу Центробанка как пострадавшие от действий мошенников, для них месячный лимит снятия наличных составит 100 тыс. рублей в месяц, напомнил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, в марте президент Владимир Путин заявил, что телефонное и интернет-мошенничество приобрело недопустимые размеры. Он распорядился действовать быстро в борьбе с этим явлением. Президент подчеркнул, что только за 2024 год ущерб от правонарушений в сфере информационных технологий превысил 200 млрд рублей. Почти четверть жертв атак — пенсионеры.

1 апреля глава государства подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. В частности, банки должны будут проверять подозрительные платежи. Это коснётся не только онлайн-платежей, но и использования банкоматов. Если проверка установит нарушения или несоответствия, банк должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных до 50 тыс. рублей в сутки и сообщить об этом владельцу карты.