Экономист рассказал, в каких случаях будут ограничивать выдачу наличных
Экономист Паулаускас: выдачу наличных ограничат при признаках мошенничества
Москва, 10 апреля, 2025, 16:36 — ИА Регнум. Выдачу наличных с 1 сентября будут ограничивать при появлении признаков возможного мошенничества, заявил 10 апреля член экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Станислав Паулаускас.
Для некоторых категорий граждан выдача наличных будет ограничена 50 тыс. рублей в сутки. Ограничение предусмотрено законом о новых мерах борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством.
«Банк отслеживает, насколько действия клиента соответствуют его обычному финансовому поведению: время, место и сумма операции. Например, если человек обычно снимает деньги в одном районе днём, а вдруг в ночное время предпринимается попытка снять крупную сумму в другом городе — такая ситуация может быть интерпретирована как потенциально опасная. В этом случае система временно приостанавливает выдачу наличных, чтобы проверить, не были ли данные карты скомпрометированы», — сказал экономист в интервью Life.ru.
Кроме того, дополнительные ограничения предусмотрены для граждан, внесённых в базу Центробанка как пострадавшие от действий мошенников, для них месячный лимит снятия наличных составит 100 тыс. рублей в месяц, напомнил эксперт.
Как передавало ИА Регнум, в марте президент Владимир Путин заявил, что телефонное и интернет-мошенничество приобрело недопустимые размеры. Он распорядился действовать быстро в борьбе с этим явлением. Президент подчеркнул, что только за 2024 год ущерб от правонарушений в сфере информационных технологий превысил 200 млрд рублей. Почти четверть жертв атак — пенсионеры.
1 апреля глава государства подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. В частности, банки должны будут проверять подозрительные платежи. Это коснётся не только онлайн-платежей, но и использования банкоматов. Если проверка установит нарушения или несоответствия, банк должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных до 50 тыс. рублей в сутки и сообщить об этом владельцу карты.