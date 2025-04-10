Москва, 10 апреля, 2025, 16:24 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила завершение очередного раунда российско-американских консультаций, которые состоялись 10 апреля в турецком Стамбуле. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова представителя российского дипведомства.

Global Look Press/Liu Lei/XinHua

«Очередной раунд консультаций в Стамбуле завершился», — цитирует агентство слова Захаровой.

Каких-либо деталей она не уточняла.

Делегация США покинула генконсульство РФ в Стамбуле после переговоров. Встреча представителей двух стран завершилась без заявлений для прессы.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля в турецком Стамбуле в 10:00 по местному времени начались российско-американские консультации. Переговоры длились около шести часов.

Встреча стала первым этапом восстановления дипломатических связей между Москвой и Вашингтоном. Российскую делегацию возглавлял посол РФ в США Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Представители двух стран общались в закрытом режиме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 10 апреля заявил, что участники переговоров в Стамбуле не обсуждали тему Украины.